عالمی منڈی میں سونے کی قیمت تین ہفتوں کی کم ترین سطح 4,304 ڈالر پر آ گئی

عالمی دارالحکومت، 2 ستمبر 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں بدھ کو سونے کی قیمت میں کمی ہوئی اور یہ تین ہفتوں سے زائد عرصے کی کم ترین سطح پر آ گئی۔
گرین وچ کے وقت کے مطابق 00:17 بجے اسپاٹ گولڈ 0.6 فیصد کمی کے ساتھ 4,304.01 ڈالر فی اونس پر آ گیا، جو 7 اگست کے بعد اس کی کم ترین سطح ہے۔
دسمبر میں ترسیل کے لیے امریکی سونے کے فیوچر سودے ایک فیصد کمی کے ساتھ 4,350.80 ڈالر فی اونس پر آ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی ایک فیصد کمی کے ساتھ 63.60 ڈالر فی اونس، پلاٹینم ایک فیصد کم ہو کر 1,722.23 ڈالر جبکہ پیلیڈیم 1.4 فیصد کمی کے ساتھ 1,292.21 ڈالر فی اونس پر آ گیا۔