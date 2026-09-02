صدر شیخ محمد بن زاید کی امیر قطر کو 2026 اقوام متحدہ آبی کانفرنس میں شرکت کی دعوت

ابوظہبی، 2 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے امیر قطر عزت مآب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو تحریری پیغام بھیجا، جس میں انہیں 2026 اقوام متحدہ آبی کانفرنس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی گئی ہے۔
کانفرنس 8 سے 10 دسمبر 2026 تک ابوظہبی میں منعقد ہوگی، جس کی میزبانی متحدہ عرب امارات جمہوریہ سینیگال کے اشتراک سے کرے گا۔
قطر کی وزارت خارجہ کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے دوحہ میں وزارت کے صدر دفتر میں ہونے والی ملاقات کے دوران قطر میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سعید عبداللہ القمزی سے یہ تحریری پیغام وصول کیا۔