صدر شیخ محمد بن زاید سے اقوام متحدہ امن کارروائیوں کی قیادت کی ورکشاپ کے شرکا کی ملاقات

ابوظہبی، 2 ستمبر 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے امارات کی میزبانی میں منعقدہ اقوام متحدہ امن کارروائیوں کی قیادت کی ورکشاپ 2026 کے شرکا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل عزت مآب شیخ سیف بن زاید النہیان بھی موجود تھے۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے شرکا کا خیرمقدم کرتے ہوئے ان کی ملاقاتوں اور مباحث کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ ورکشاپ کے نتائج عالمی سلامتی اور استحکام کے فروغ میں مؤثر کردار ادا کریں گے۔
انہوں نے اس موقع پر علاقائی اور عالمی سطح پر امن و سلامتی کے فروغ کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ تعاون جاری رکھنے اور اس کی کوششوں کی حمایت کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کا اعادہ کیا۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے زور دیا کہ متحدہ عرب امارات اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ سلامتی اور استحکام دنیا بھر میں پائیدار ترقی کے حصول کی بنیادی اساس ہیں۔