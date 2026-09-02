امارات کی آبنائے ہرمز میں سعودی جہاز "سدر" پر ایرانی حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 2 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے سعودی بحری جہاز "سدر" کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں عملے کے متعدد ارکان ہلاک ہوئے۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملہ بین الاقوامی جہاز رانی کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ اور ایک خطرناک اشتعال انگیزی ہے، جس سے دنیا کی اہم ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔
متحدہ عرب امارات نے مملکت سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے بحری جہازوں اور قومی مفادات کے تحفظ اور علاقائی و بین الاقوامی سمندری حدود میں آزادانہ جہاز رانی یقینی بنانے کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔
وزارت نے واضح کیا کہ یہ حملہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2817 کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس میں آزادانہ جہاز رانی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے اور بین الاقوامی بحری راستوں میں رکاوٹ پیدا کرنے کو مسترد کیا گیا ہے۔
وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانا اور آبنائے ہرمز کو اقتصادی دباؤ یا بلیک میلنگ کے آلے کے طور پر استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ ایسے اقدامات خطے کے استحکام، عالمی توانائی کے تحفظ اور بین الاقوامی تجارت کی روانی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔