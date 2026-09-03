عرب لیگ کا ایرانی کشیدگی کے سنگین نتائج پر انتباہ، خطے میں تنازع پھیلنے کا خدشہ

قاہرہ، 3 ستمبر 2026 (وام) -- عرب لیگ نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں جاری ایرانی کشیدگی علاقائی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ بن رہی ہے اور اس کے نتیجے میں تنازع مزید وسیع ہو سکتا ہے، جبکہ کشیدگی کم کرنے کی جاری کوششیں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔
عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ نے بدھ کو جاری ایک بیان میں متعدد عرب ممالک پر دوبارہ کیے گئے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں متعلقہ ممالک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ ایسے اقدامات کشیدگی کم کرنے کی جاری کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔
عرب لیگ نے تمام جارحانہ کارروائیاں فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں اور خطے میں استحکام کی بحالی کے لیے سیاسی مذاکرات کی راہ اختیار کریں۔