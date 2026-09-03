لانا نسیبہ نے امارات میں نئی برطانوی سفیر کی سفارتی اسناد کی نقل وصول کی

ابوظہبی، 3 ستمبر 2026 (وام) -- وزیر مملکت لانا زکی نسیبہ نے متحدہ عرب امارات میں برطانیہ اور شمالی آئرلینڈ کی سفیر جیرالڈئن میک کیفرٹی کی سفارتی اسناد کی نقل وصول کی۔
لانا نسیبہ نے نئی سفیر کے لیے فرائض کی انجام دہی میں کامیابی کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے دونوں ممالک اور ان کی عوام کے مشترکہ مفادات کے فروغ کے لیے برطانیہ کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دینے کے متحدہ عرب امارات کے عزم کا اعادہ کیا۔
جیرالڈئن میک کیفرٹی نے متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی قیادت میں امارات کے نمایاں علاقائی اور بین الاقوامی مقام کو سراہا اور مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور ترقی دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔