امارات اور سری لنکا کا سرمایہ کاری اور سیاحت میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال

دبئی، 3 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات اور سری لنکا نے سرمایہ کاری اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے، دونوں ممالک کے درمیان سفر کو آسان بنانے اور مہمان نوازی و ہوٹل انتظام کے شعبے میں بہترین تجربات کے تبادلے پر تبادلہ خیال کیا۔
یہ بات دبئی میں وزارت کے دفتر میں وزیر معیشت و سیاحت عبداللہ بن طوق المری اور سری لنکا کے وزیر خارجہ امور، غیر ملکی روزگار، اور سیاحت وجیتا ہیراتھ کے درمیان ملاقات میں سامنے آئی۔
عبداللہ بن طوق نے کہا کہ متحدہ عرب امارات سری لنکا کے ساتھ اقتصادی اور سیاحتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے سیاحت کو دونوں ممالک کے اقتصادی تعاون کا ایک اہم شعبہ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ 2026 کے پہلے پانچ ماہ کے دوران 43,333 سے زیادہ سری لنکن سیاحوں نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا، جبکہ 2025 میں یہ تعداد 153,430 رہی تھی۔
دونوں وزرا نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان ہر ہفتے 107 براہ راست پروازیں چل رہی ہیں، جو مضبوط تجارتی اور سیاحتی روابط کی واضح عکاسی کرتی ہیں۔