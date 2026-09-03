فجیرہ کے ولی عہد سے بھارت اور کیوبا کے سفیروں کی ملاقات

فجیرہ، 3 ستمبر 2026 (وام) -- فجیرہ کے ولی عہد عزت مآب شیخ محمد بن حمد بن محمد الشرقی نے امیری دیوان میں اپنے دفتر میں متحدہ عرب امارات میں بھارت کے سفیر ڈاکٹر دیپک متل اور کیوبا کے سفیر نوربرٹو کارلوس ایسکالونا کاریلو سے الگ الگ ملاقات کی۔
عزت مآب شیخ محمد بن حمد الشرقی نے دونوں سفیروں کا خیرمقدم کیا، جو انہیں سلام اور نیک خواہشات پیش کرنے آئے تھے، اور ان کے لیے سفارتی ذمہ داریوں کی انجام دہی میں کامیابی کی خواہش ظاہر کی۔
ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعلقات اور تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔
دونوں سفیروں نے فجیرہ کے ولی عہد سے ملاقات پر خوشی اور پرتپاک استقبال پر تشکر کا اظہار کرتے ہوئے فجیرہ میں مختلف شعبوں میں ہونے والی نمایاں ترقی کو سراہا۔
ملاقاتوں میں فجیرہ کے ولی عہد کے دفتر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد حمدان الزیودی بھی موجود تھے۔