شیخ ہزاع بن زاید کا ایدیکس کا دورہ، اماراتی ورثے اور روایتی کھیلوں کے تحفظ پر زور

ابوظہبی، 3 ستمبر 2026 (وام) -- العین ریجن میں حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ ہزاع بن زاید النہیان نے 23ویں ابوظہبی بین الاقوامی شکار و گھڑ سواری نمائش، ایدیکس، کا دورہ کیا، جو "فخر کی میراث" کے عنوان سے 6 ستمبر تک ایڈنیک سینٹر ابوظہبی میں جاری ہے۔
نمائش ایڈنیک گروپ کے زیر اہتمام اور امارات فالکنرز کلب کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے۔
دورے کے دوران عزت مآب شیخ ہزاع بن زاید نے مختلف مقامی اور بین الاقوامی نمائش کنندگان کے پویلینز کا جائزہ لیا اور شکار، گھڑ سواری اور بازداری کے شعبوں میں پیش کی جانے والی مصنوعات، جدید ٹیکنالوجیز اور اختراعات کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ انہوں نے ماحول کے تحفظ اور ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے سے متعلق اقدامات کا بھی جائزہ لیا۔
شرکت کرنے والے اداروں اور نمائش کنندگان کے نمائندوں نے انہیں ان اہم منصوبوں، جدید حل اور نئی ٹیکنالوجیز کے بارے میں آگاہ کیا جن کا مقصد شکار، گھڑ سواری اور بازداری کے شعبوں کو عالمی معیار کے مطابق ترقی دینا ہے، ساتھ ہی اماراتی معاشرے میں روایتی کھیلوں اور سرگرمیوں کی اصل شناخت اور اہمیت کو برقرار رکھنا ہے۔
عزت مآب شیخ ہزاع بن زاید نے کہا کہ ابوظہبی بین الاقوامی شکار و گھڑ سواری نمائش قومی ورثے کے تحفظ اور اسے معاشرے میں مضبوط رکھنے کے متحدہ عرب امارات کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوششیں متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کے وژن کے مطابق قومی شناخت اور اماراتی اقدار کے تحفظ اور انہیں نئی نسلوں تک منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
انہوں نے نمائش کی مسلسل ترقی اور رواں سال وسیع مقامی و بین الاقوامی شرکت کو سراہتے ہوئے منتظمین اور شریک اداروں کی کوششوں کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ نمائش اماراتی ثقافتی ورثے کو جدت اور جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک جامع تجربہ فراہم کرتی ہے۔
دورے کے دوران عزت مآب شیخ ہزاع بن زاید کے ہمراہ العین ریجن میں حکمران کے نمائندے کے دیوان کے انڈر سیکریٹری شیخ محمد بن حمدان بن زاید النہیان، شیخ زاید بن منصور بن طحنون النہیان، شیخ زاید بن سیف بن زاید النہیان، یو اے ای بائیوٹیک ریسرچ سینٹر کی چیئرپرسن ڈاکٹر فاطمہ الکعبی، ایڈنیک گروپ کے منیجنگ ڈائریکٹر اور گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر حمید مطر الظاہری، ابوظہبی ہیریٹیج اتھارٹی کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل عبید خلفان المزروعی اور متعدد حکام موجود تھے۔
2003 میں شروع ہونے والی ابوظہبی بین الاقوامی شکار و گھڑ سواری نمائش کا 23واں ایڈیشن رقبے اور شرکت کے لحاظ سے اب تک کا سب سے بڑا ایڈیشن ہے۔ 107 ہزار مربع میٹر پر محیط نمائش میں 71 ممالک سے 2,405 نمائش کنندگان اور برانڈز شریک ہیں۔
نمائش کے 15 شعبوں میں شکار، گھڑ سواری، بازداری، اونٹ، سلوقی کتوں، دستکاری، ماحول کے تحفظ اور ثقافتی ورثے سمیت دیگر متعلقہ شعبے شامل ہیں۔