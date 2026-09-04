امارات کی نیپال میں امدادی سرگرمیاں جاری، متاثرین میں ضروری سامان کی تقسیم شروع

کٹھمنڈو، 4 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے نیپال میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں، جہاں یو اے ای ایڈ ایجنسی کے ذریعے خوراک، ضروری سامان اور دیگر امدادی اشیا کی تقسیم شروع کر دی گئی ہے۔
یہ کوششیں متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر جاری ہیں، جن کے تحت متاثرین کی مدد، ابتدائی بحالی اور استحکام کے لیے 10 ملین امریکی ڈالر مختص کیے گئے ہیں۔
یو اے ای ایڈ ایجنسی کے نائب چیئرمین کے دفتر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر احمد المنصوری نے کہا کہ اماراتی امدادی ٹیم نے شدید متاثرہ علاقوں میں خوراک کے پیکٹس، امدادی سامان اور روزمرہ کی ضروری اشیا متاثرین میں تقسیم کرنا شروع کر دی ہیں تاکہ ان کی فوری ضروریات پوری کی جا سکیں۔
انہوں نے بتایا کہ اماراتی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقوں کا بھی جائزہ لیا ہے تاکہ نقصان کی نوعیت، متاثرین کی ضروریات اور درکار امداد کا تعین کیا جا سکے اور امدادی کارروائیوں کو بہتر طور پر مربوط کیا جا سکے۔
ٹیم نے نیپالی حکام کے ساتھ رابطے میں زمینی کارروائیاں بھی شروع کر دی ہیں، جن کا مقصد تلاش و بچاؤ کی کوششوں میں معاونت اور متاثرہ علاقوں میں مختلف امدادی ٹیموں کے درمیان رابطہ مضبوط بنانا ہے۔
متحدہ عرب امارات کی امدادی سرگرمیاں متاثرہ علاقوں میں جاری ہیں تاکہ فوری امداد ضرورت مند افراد تک بروقت پہنچائی جا سکے۔