صدر شیخ محمد بن زاید اور ترک صدر کا دوطرفہ تعاون اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 4 ستمبر 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو جمہوریہ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا ٹیلی فون موصول ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعاون اور ترقیاتی ترجیحات، مشترکہ مفادات اور دونوں ممالک کی عوام کی خوشحالی کے لیے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور، بالخصوص خطے کی تازہ صورتحال اور اس سے نمٹنے کے لیے جاری کوششوں کا بھی جائزہ لیا۔
دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے کوششیں تیز کرنے اور خطے کے تمام عوام کے مفاد میں پائیدار امن کے قیام کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔