امارات کے صدر کی جانب سے شیخ شخبوت بن نہیان نے صدر سیرالیون کا دعوت نامہ وصول کیا

ابوظہبی، 5 ستمبر 2026 (وام) -- وزیر مملکت شیخ شخبوت بن نہیان النہیان نے متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی جانب سے جمہوریہ سیرالیون کے صدر جولیس مادا بائیو کا ایک خط وصول کیا، جس میں انہیں 17 اور 18 نومبر 2026 کو فری ٹاؤن میں ہونے والے مغربی افریقہ انضمام و سرمایہ کاری سمٹ میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔
یہ خط ابوظہبی میں شیخ شخبوت بن نہیان النہیان اور متحدہ عرب امارات میں سیرالیون کے سفیر راشد سیسے کے درمیان ملاقات کے دوران پیش کیا گیا۔
ملاقات میں دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، تاکہ دونوں ممالک اور ان کی عوام کے مشترکہ مفادات کو آگے بڑھایا جا سکے۔
دونوں فریقوں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا۔