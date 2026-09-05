صدر شیخ محمد بن زاید کی امیر کویت کو 2026 اقوام متحدہ آبی کانفرنس میں شرکت کی دعوت

ابوظہبی، 5 ستمبر 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے امیرِ کویت عزت مآب شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح کو تحریری پیغام بھیجا، جس میں انہیں 2026 اقوام متحدہ آبی کانفرنس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی گئی ہے۔
کانفرنس 8 سے 10 دسمبر 2026 تک ابوظہبی میں منعقد ہوگی، جس کی میزبانی متحدہ عرب امارات جمہوریہ سینیگال کے اشتراک سے کرے گا۔
امیرِ کویت عزت مآب شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نے کویت کے بیان پیلس میں ہونے والی ملاقات کے دوران متحدہ عرب امارات کے سفیر ڈاکٹر مطر حامد النیادی سے یہ تحریری پیغام وصول کیا۔