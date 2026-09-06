اماراتی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کی نیپال کے راسووا میں امدادی کارروائیاں شروع

کٹھمنڈو، 6 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے نیپال کے علاقے راسووا میں سیلاب سے متاثرہ مقامات پر تلاش و بچاؤ کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں، جس کا مقصد نیپالی حکام کی مدد کرنا اور تباہ کن سیلاب کے بعد لاپتہ افراد کی تلاش میں معاونت فراہم کرنا ہے۔
ٹیم نیپال کے متعلقہ حکام کے ساتھ براہ راست رابطے میں متاثرہ علاقوں میں کام کر رہی ہے، جہاں جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے ذریعے تلاش اور زمینی جائزے کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈرونز کی مدد سے فضائی تصاویر، متاثرہ علاقوں کا سروے اور سہ جہتی نقشے بھی تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ متاثرہ مقامات تک رسائی اور تلاش کے علاقوں کی نشاندہی میں آسانی ہو۔
اس موقع پر اماراتی امدادی کارروائیوں کے ڈائریکٹر حمود الافاری نے کہا کہ ٹیم کی زمینی کارروائیوں کا آغاز نیپال کے متاثرین کی مدد کے لیے متحدہ عرب امارات کی صلاحیتوں اور تجربے کو بروئے کار لانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ نیپالی حکام کے ساتھ رابطہ کرکے تلاش و بچاؤ کی ٹیموں کو ان علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے جہاں ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، جبکہ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے لاپتہ افراد کی تلاش کو تیز اور مؤثر بنانے میں مدد مل رہی ہے۔
اماراتی ٹیم نے کارروائیوں کے آغاز سے ہی سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ مختلف علاقوں میں رکاوٹیں دور کرنے اور امدادی سرگرمیاں جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ کئی متاثرہ دیہات اور علاقوں تک رسائی مشکل ہے، کیونکہ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے بنیادی ڈھانچے اور ضروری سہولیات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔
تلاش و بچاؤ کی یہ کارروائیاں متاثرین کے لیے متحدہ عرب امارات کی جاری انسانی ہمدردی اور امدادی کوششوں کا حصہ ہیں، جو بحرانوں اور قدرتی آفات کے دوران متاثرہ ممالک اور عوام کی مدد کے امارات کے دیرینہ مؤقف کی عکاسی کرتی ہیں۔