متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کا بارزانی خاندان سے عبدالواحد ابراہیم بارزانی کے انتقال پر اظہار تعزیت

ابوظہبی، 6 ستمبر 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان، نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم اور نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر مسعود بارزانی کو تعزیتی پیغامات بھیجے، جن میں عبدالواحد ابراہیم شیخ عبدالسلام بارزانی، جو بارزانی خاندان کے سب سے بڑے بھائی تھے، کے انتقال پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا۔
اماراتی رہنماؤں نے کردستان ریجن کے صدر نیچروان بارزانی کو بھی تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں۔
عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم اور عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے کردستان ریجن کے وزیر اعظم مسرور بارزانی کو بھی تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں۔