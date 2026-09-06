امارات کے پانچ امدادی قافلے 533 ٹن سامان لے کر غزہ پہنچ گئے، 66 ٹرکوں میں خوراک و رہائشی سامان شامل

غزہ، 6 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے پانچ امدادی قافلے رواں ہفتے غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے، جن میں 66 ٹرکوں کے ذریعے 533 ٹن انسانی ہمدردی کی امداد پہنچائی گئی۔ یہ امداد آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت فلسطینی عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے جاری اماراتی کوششوں کا حصہ ہے۔
قافلوں میں غذائی اشیا، فوڈ پارسلز اور عارضی رہائش سے متعلق سامان شامل تھا، جس کا مقصد غزہ میں متاثرہ خاندانوں کی فوری ضروریات پوری کرنا اور امدادی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنانا ہے۔
آپریشن 'الفارس الشهم 3' کی ٹیم العریش میں قائم متحدہ عرب امارات کے انسانی ہمدردی امدادی لاجسٹک مرکز کے ذریعے قافلوں کی تیاری جاری رکھے ہوئے ہے۔ مرکز میں امدادی سامان وصول کرنے، اس کی درجہ بندی اور تیاری کے بعد اسے غزہ روانہ کیا جاتا ہے تاکہ امداد کی مسلسل فراہمی اور ضرورت مندوں تک بروقت رسائی یقینی بنائی جا سکے۔
یہ قافلے فلسطینی عوام کی مشکلات کم کرنے اور ان کی فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت باقاعدگی سے بھیجی جانے والی اماراتی امداد کا حصہ ہیں۔
یہ امدادی کوششیں فلسطینی عوام کی حمایت میں متحدہ عرب امارات کے دیرینہ انسانی ہمدردی کے مؤقف، یکجہتی اور ذمہ داری کے عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔