ایدیکس 2026 میں ریکارڈ عالمی شرکت، 71 ممالک کی 2,400 کمپنیوں اور برانڈز کی شرکت

ابوظہبی، 6 ستمبر 2026 (وام) -- ابوظہبی بین الاقوامی شکار و گھڑ سواری نمائش، ایدیکس 2026، نے اپنے 23ویں ایڈیشن میں ریکارڈ عالمی شرکت کے ساتھ اپنی بین الاقوامی حیثیت مزید مضبوط کی، جہاں 71 ممالک سے 2,400 کمپنیوں اور برانڈز نے شرکت کی اور اماراتی ورثے کو شکار، گھڑ سواری اور بیرونی سرگرمیوں کی جدید اختراعات کے ساتھ پیش کیا۔
نمائش کے سرکاری ترجمان عبدالعزیز محمد نے 10 روزہ ایونٹ کے اختتام پر امارات نیوز ایجنسی وام کو بتایا کہ 2003 میں آغاز کے بعد سے ایدیکس مسلسل ترقی کر رہی ہے اور رواں سال بڑی تعداد میں زائرین نے نمائش کا رخ کیا۔
انہوں نے بتایا کہ اس ایڈیشن میں 71 ممالک کی 2,400 کمپنیوں اور برانڈز کے علاوہ مقامی اور بین الاقوامی سطح کے 55 نمایاں باز افزائش مراکز نے بھی شرکت کی۔
نمائش میں 15 مختلف شعبوں کے ذریعے اماراتی ورثے کے ساتھ شکار، گھڑ سواری اور بیرونی سرگرمیوں سے متعلق جدید مصنوعات، ٹیکنالوجیز اور اختراعات پیش کی گئیں۔
عبدالعزیز محمد نے کہا کہ رواں سال ایدیکس کی تاریخ کا سب سے بڑا بازوں کی نیلامی کا پروگرام بھی منعقد کیا گیا، جس نے ثقافتی ورثے کے تحفظ اور مختلف اقوام کے درمیان روابط کے فروغ میں ابوظہبی کے کردار کو مزید مضبوط کیا۔
نمائش میں خالص النسل عربی گھوڑوں کی ایک بڑی نیلامی بھی منعقد ہوئی، جس کا مقصد ان ثقافتی روایات کے تحفظ کو فروغ دینا تھا جو ایدیکس کے آغاز سے ہی اس کی شناخت کا اہم حصہ رہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ کامیابیاں ایدیکس کی عالمی حیثیت کو مزید مضبوط کرتی ہیں، جہاں دنیا بھر سے ورثے، ثقافت، شکار اور گھڑ سواری سے وابستہ شائقین اور ماہرین ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔