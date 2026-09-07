ایدیکس 2026 میں 'جیر پیور الٹرا وائٹ' باز ریکارڈ 21 لاکھ درہم میں نیلام

ابوظہبی، 7 ستمبر 2026 (وام) -- ابوظہبی بین الاقوامی شکار و گھڑ سواری نمائش، ایدیکس 2026، کی آخری باز نیلامی میں امریکی نسل کے "جیر پیور الٹرا وائٹ" باز کی بولی 21 لاکھ درہم، تقریباً 5 لاکھ 71 ہزار امریکی ڈالر، تک پہنچ گئی، جو کسی باز کی نیلامی میں اب تک ادا کی گئی سب سے زیادہ قیمت ہے۔
اس نایاب باز کے حصول کے لیے بولی دہندگان کے درمیان سخت مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں اس کی قیمت ایک نیا ریکارڈ قائم کر گئی۔
"جیر پیور الٹرا وائٹ" اپنی انتہائی نایاب سفید رنگت، خالص نسل اور منفرد ظاہری خصوصیات کے باعث خاص اہمیت رکھتا ہے اور رواں سال ایدیکس کی باز نیلامیوں میں سب سے زیادہ توجہ حاصل کرنے والے پرندوں میں شامل رہا۔
ایدیکس کی باز نیلامیاں نمائش کی نمایاں اور مقبول سرگرمیوں میں شمار ہوتی ہیں، جو اماراتی ورثے میں بازداری کے بلند مقام اور اعلیٰ نسل کے شکاری پرندوں کی عالمی سطح پر بڑھتی طلب کو اجاگر کرتی ہیں۔
نمائش اپنے خصوصی پروگراموں، مقابلوں اور سرگرمیوں کے ذریعے بازداری کی ثقافتی اہمیت کو فروغ دینے کے ساتھ اس قدیم روایت کے تحفظ اور اسے نئی نسلوں تک منتقل کرنے میں بھی کردار ادا کرتی ہے۔
ایدیکس طویل عرصے سے باز پالنے والوں، افزائش نسل کے ماہرین، خریداروں اور شائقین کے لیے ایک اہم عالمی اجتماع کی حیثیت رکھتی ہے اور اماراتی و خلیجی ورثے کے بنیادی جزو کے طور پر بازداری کی قدیم روایت کے تحفظ کو فروغ دے رہی ہے۔