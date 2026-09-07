سونا دباؤ کا شکار، قیمت 4,405 ڈالر فی اونس پر آ گئی

عالمی منڈیاں، 7 ستمبر 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں پیر کو سونے کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار رہا، جہاں گزشتہ سیشن میں ایک فیصد گراوٹ کے بعد اسپاٹ گولڈ مزید 0.5 فیصد کم ہو گیا۔
گرین وچ کے وقت کے مطابق 02:11 بجے اسپاٹ گولڈ 4,405.47 امریکی ڈالر فی اونس پر رہا، جبکہ دسمبر میں ترسیل کے لیے امریکی سونے کے فیوچر سودے بھی 0.5 فیصد کمی کے ساتھ 4,452.20 امریکی ڈالر فی اونس پر آ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں بھی کمزوری دیکھی گئی۔ اسپاٹ چاندی 0.2 فیصد کمی کے ساتھ 66.03 امریکی ڈالر فی اونس، پلاٹینم 0.8 فیصد کم ہو کر 1,805.53 امریکی ڈالر فی اونس اور پیلیڈیم 0.7 فیصد کمی کے ساتھ 1,396.08 امریکی ڈالر فی اونس پر آ گیا۔