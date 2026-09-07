متحدہ عرب امارات کے صدر 9 ستمبر کو جرمنی کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے

ابوظہبی، 7 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان بدھ، 9 ستمبر کو وفاقی جمہوریہ جرمنی کے سرکاری دورے کا آغاز کریں گے۔
دورے کے دوران صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید جرمن صدر فرینک والٹر اسٹین میئر اور چانسلر فریڈرک مرز سے ملاقات کریں گے، جن میں دونوں ممالک کے مضبوط اور دیرینہ تعلقات، باہمی مفادات اور خصوصاً اقتصادی و ترقیاتی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
یہ بات چیت متحدہ عرب امارات اور جرمنی کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کے دائرہ کار میں ہوگی۔
ملاقاتوں میں علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت کے ساتھ باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔