اماراتی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کی نیپال کے راسووا میں کارروائیاں جاری

کٹھمنڈو، 7 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نیپال کے علاقے راسووا میں سیلاب سے متاثرہ مقامات پر اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں جدید آلات، ڈرونز اور سہ جہتی نقشوں کی مدد سے لاپتہ افراد کی تلاش اور متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
یہ کارروائیاں نیپالی حکام کے ساتھ رابطے میں جاری ہیں۔ ٹیم زمینی سروے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے، جبکہ ڈرونز کے ذریعے فضائی تصاویر اور سروے کے ساتھ متاثرہ علاقوں کے سہ جہتی نقشے بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔
ان جدید ذرائع کے استعمال سے تلاش و بچاؤ کی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے اور وقت و وسائل کے مؤثر استعمال میں مدد مل رہی ہے۔ یہ کوششیں نیپال میں تباہ کن سیلاب کے بعد پیدا ہونے والی مشکل صورتحال سے نمٹنے میں بھی معاون ہیں، جہاں ہزاروں افراد ہلاک یا لاپتہ ہوئے ہیں۔
اماراتی امدادی کارروائیوں کے ڈائریکٹر حمود الافاری نے کہا کہ ٹیم مشکل حالات کے باوجود تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے تاکہ متاثرین کو ضروری مدد فراہم کی جا سکے، آفت زدہ علاقوں میں لاپتہ افراد کو تلاش کیا جائے اور دیگر متاثرہ مقامات کا جائزہ لے کر امدادی سرگرمیاں جاری رکھی جا سکیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ کوششیں قدرتی آفات سے متاثرہ لوگوں کی مدد اور بحران کے وقت ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے متحدہ عرب امارات کے دیرینہ انسانی ہمدردی کے عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔