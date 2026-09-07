فوربز مڈل ایسٹ ہیلتھ کیئر لیڈرز سمٹ 22 اور 23 ستمبر کو ابوظہبی میں منعقد ہوگا

ابوظہبی، 7 ستمبر 2026 (وام) -- وزیر رواداری و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک aلنہیان کی سرپرستی میں فوربز مڈل ایسٹ، پیور ہیلتھ کے اشتراک سے پانچویں "ہیلتھ کیئر لیڈرز سمٹ – ابوظہبی 2026" کا انعقاد 22 اور 23 ستمبر کو ایمریٹس پیلس مینڈارن اورینٹل ابوظہبی میں کرے گا۔
"صحت کی دیکھ بھال میں عالمی معیار کی نئی وضاحت" کے عنوان سے ہونے والے سمٹ میں متحدہ عرب امارات، خطے اور دیگر ممالک سے پالیسی ساز، صحت کے شعبے کے عہدیدار اور ماہرین شرکت کریں گے۔ اجلاسوں میں صحت کے نظام کی کارکردگی، پائیداری، جدید ٹیکنالوجی اور پالیسی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
فوربز مڈل ایسٹ کی چیف ایگزیکٹو آفیسر اور ایڈیٹر اِن چیف خلود العمیان نے کہا کہ رواں ایڈیشن میں شعبے کے مختلف فریقوں کے درمیان تعاون اور عملی حل پر توجہ دی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ اجلاسوں میں صحت کی خدمات میں جدید حل کے استعمال، اختراعات کے عملی اطلاق اور معیارِ زندگی پر ان کے اثرات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔
پیور ہیلتھ کی گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر شائستہ آصف نے کہا کہ طبی مہارت، ڈیٹا، مصنوعی ذہانت اور نئی ٹیکنالوجی کے امتزاج سے صحت کی خدمات میں پیشگی تشخیص، شخصی ضروریات کے مطابق علاج اور مسلسل نگہداشت کے امکانات بڑھ رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ توجہ اس بات پر ہونی چاہیے کہ ان ٹیکنالوجیز کو بہتر طبی فیصلوں، بروقت مداخلت اور قابل پیمائش صحت کے نتائج میں کیسے تبدیل کیا جائے۔
سمٹ کے مرکزی اجلاسوں میں مصنوعی ذہانت، طویل عمری کی سائنس، مخصوص فرد کے مطابق علاج، آبادی کی صحت، خواتین کی صحت اور بیماریوں سے بچاؤ جیسے موضوعات شامل ہوں گے۔ سرمایہ کاری کے ایسے ماڈلز پر بھی گفتگو ہوگی جو ترقی، معیار اور طویل مدتی استحکام میں توازن قائم کر سکیں۔
سمٹ میں "ڈاکٹرز سرکل" کے نام سے ایک علیحدہ پروگرام بھی ہوگا، جہاں شیخ شخبوت میڈیکل سٹی کے زیر اہتمام مسلسل طبی تعلیم سے منظور شدہ نشستیں منعقد ہوں گی۔ شریک ڈاکٹر ان نشستوں کے ذریعے تعلیمی کریڈٹس حاصل کر سکیں گے۔