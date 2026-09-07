متحدہ عرب امارات اور لبنان کے صدور کا دوطرفہ تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 7 ستمبر، 2026، (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج جمہوریہ لبنان کے صدر جوزف عون کا ٹیلی فون موصول ہوا۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا اور مشترکہ مفادات اور دونوں ملکوں کی عوام کی خوشحالی کے لیے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
دونوں صدور نے لبنان کی تازہ ترین صورتحال اور ملک میں سلامتی و استحکام کو تقویت دینے کے لیے جاری کوششوں پر بھی بات چیت کی۔
اس موقع پر صدر جوزف عون نے لبنان اور اس کی عوام کی حمایت پر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کا شکریہ ادا کیا اور متحدہ عرب امارات کی مسلسل ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
گفتگو میں باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی امور، بالخصوص مشرق وسطیٰ کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔