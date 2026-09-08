ڈالر میں کمی سے سونا 0.6 فیصد مہنگا

عالمی منڈیاں، 8 ستمبر 2026 (وام) -- امریکی ڈالر میں کمی کے باعث منگل کو عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ سرمایہ کاروں کی توجہ آنے والے امریکی مہنگائی کے اعداد و شمار پر مرکوز ہے، جو فیڈرل ریزرو کے آئندہ مانیٹری پالیسی فیصلے سے متعلق توقعات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔
گرین وچ کے وقت کے مطابق 02:08 بجے اسپاٹ گولڈ 0.6 فیصد اضافے کے ساتھ 4,429.89 امریکی ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔
دسمبر میں ترسیل کے لیے امریکی سونے کے فیوچر سودے معمولی تبدیلی کے ساتھ 4,475.10 امریکی ڈالر فی اونس پر رہے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی ایک فیصد اضافے کے ساتھ 66.78 امریکی ڈالر فی اونس، پلاٹینم 0.4 فیصد بڑھ کر 1,834.00 امریکی ڈالر فی اونس اور پیلیڈیم ایک فیصد اضافے کے ساتھ 1,402.87 امریکی ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔