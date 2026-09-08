توازن کونسل کا العلمین ایئر شو میں شرکت کے ذریعے دفاعی تعاون کو فروغ دینے کا عزم

ابوظہبی، 8 ستمبر 2026 (وام) -- توازن کونسل برائے دفاعی استعداد 8 سے 10 ستمبر تک مصر کے العلمین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے دوسرے "العلمین انٹرنیشنل ایئر شو 2026" میں شرکت کر رہی ہے، جہاں اماراتی دفاعی، ہوابازی اور خلائی کمپنیوں کے لیے بین الاقوامی شراکت داری، جدید ٹیکنالوجی اور عالمی منڈیوں تک رسائی کے مواقع پر توجہ دی جائے گی۔
توازن کونسل کا سرکاری وفد نمائش کے دوران دفاع، ہوابازی اور خلائی شعبوں میں نئی پیش رفت اور ٹیکنالوجیز کا جائزہ لے گا، جبکہ قومی دفاعی صلاحیتوں کی ترقی اور متعلقہ شعبوں میں مستقبل کے مواقع کی نشاندہی بھی اس کے ایجنڈے میں شامل ہے۔
کونسل وزارت دفاع کے تعاون اور ابوظہبی نیشنل ایگزیبیشنز کمپنی، ایڈنیک، کی زیر قیادت انتظامات کے تحت اماراتی کمپنیوں کی ایک مشترکہ قومی پلیٹ فارم پر شرکت میں معاونت کر رہی ہے۔
اس شرکت کے ذریعے اماراتی کمپنیوں کو بین الاقوامی اداروں اور کمپنیوں کے ساتھ رابطے بڑھانے، تعاون کے نئے شعبے تلاش کرنے، اسٹریٹجک شراکت داریاں قائم کرنے اور جدید علم و ٹیکنالوجی تک رسائی کے مواقع حاصل ہوں گے۔ اس کا مقصد دفاع، ہوابازی اور خلائی شعبوں کی عالمی منڈیوں اور ویلیو چینز میں قومی کمپنیوں کی موجودگی کو وسعت دینا بھی ہے۔
وفد نمائش کے دوران خصوصی اداروں اور بڑی بین الاقوامی کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کرے گا اور پیش کیے جانے والے جدید حل، ٹیکنالوجیز اور صلاحیتوں کا جائزہ لے گا۔ ان ملاقاتوں میں علم و تجربات کے تبادلے کے ساتھ شعبے کی ابھرتی ضروریات اور مستقبل کی پیش رفت پر بھی بات چیت کی جائے گی۔
اس موقع پر توازن کونسل برائے دفاعی استعداد کے ڈائریکٹوریٹ برائے خریداری و منصوبہ بندی کے ڈائریکٹر جنرل مطر علی الرمیثی نے کہا کہ کونسل کی شرکت متحدہ عرب امارات اور مصر کے بڑھتے برادرانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایئر شو میں بڑھتی بین الاقوامی شرکت اسے ہوابازی اور خلائی شعبوں کے اہم پلیٹ فارم کے طور پر آگے بڑھا رہی ہے، جہاں عالمی صنعت کے اہم ادارے اور جدید ٹیکنالوجیز ایک جگہ موجود ہیں۔
ڈائریکٹر جنرل مطر علی الرمیثی کے مطابق کونسل کی شرکت کا مقصد قومی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا اور بین الاقوامی اداروں اور کمپنیوں کے ساتھ رابطے بڑھا کر مستقبل میں تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔