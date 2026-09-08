مستقبل کے رہنماؤں کا وفد العریش میں 'الفارس الشهم '3 امدادی سرگرمیوں میں شریک

العریش، 8 ستمبر 2026 (وام) -- مستقبل کے رہنماؤں کو بااختیار بنانے کے پروگرام کا ایک وفد مصر کے شہر العریش پہنچ گیا ہے، جہاں شرکا آپریشن الفارس الشهم 3 کی امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے کر غزہ کے فلسطینی عوام کے لیے متحدہ عرب امارات کی انسانی ہمدردی اور امدادی کارروائیوں کا عملی تجربہ حاصل کریں گے۔
وفد کی شرکت کا مقصد نوجوانوں کو انسانی ہمدردی کے کام کا تجربہ فراہم کرنا اور سماجی ذمہ داری، رضاکارانہ خدمت اور جذبۂ خیر کو فروغ دینا ہے۔ شرکا العریش میں آپریشن کے تحت جاری مختلف فیلڈ سرگرمیوں اور اقدامات میں حصہ لیں گے۔
فیلڈ پروگرام کے دوران شرکا کو امدادی سامان کی تیاری، تنظیم اور مستحق افراد تک پہنچانے کے مراحل سے آگاہ کیا جائے گا۔ انہیں غزہ میں فلسطینی عوام کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپریشن الفارس الشهم 3 کی ٹیموں کے کردار اور امدادی طریقہ کار کے بارے میں بھی عملی معلومات فراہم کی جائیں گی۔
وفد کی یہ شرکت نئی نسل کو عملی تجربہ فراہم کرکے انسانی ہمدردی اور رضاکارانہ خدمت کی ثقافت کو مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے، تاکہ شرکا سماجی ذمہ داری کو بہتر طور پر سمجھ سکیں اور امدادی کاموں میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔
آپریشن 'الفارس الشهم 3' متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر غزہ کے فلسطینی عوام کی مدد کے لیے شروع کیا گیا تھا اور اس کے تحت مختلف امدادی اور انسانی ہمدردی کی سرگرمیاں جاری ہیں۔