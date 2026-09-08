متحدہ عرب امارات کی سعودی عرب میں حوثی حملوں اور بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 8 ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے سعودی عرب کے شہروں ابھا، خمیس مشیط، جازان اور نجران میں شہری اور اقتصادی تنصیبات پر حوثی گروپ کے حملوں کی شدید مذمت کی ہے، جن کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت درجنوں شہری زخمی ہوئے۔
امارات نے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کو مسلسل نشانہ بنائے جانے کی بھی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حملے بحری جہاز رانی کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ حملے سعودی عرب کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی اور اس کی سلامتی و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔
وزارت نے سعودی عرب کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے مملکت کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کی ہے۔