اتحاد ایئرویز کا 4 اکتوبر سے سعودی بحیرہ احمر کے ساحل کے لیے پروازوں کا آغاز

ابوظہبی، 8 ستمبر، 2026 (وام) -- اتحاد ایئرویز نے 4 اکتوبر 2026 سے سعودی عرب کے بحیرہ احمر کے ساحلی علاقے کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت تبوک صوبے میں واقع ریڈ سی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو فضائی کمپنی کے نیٹ ورک میں سال بھر دستیاب سیاحتی منزل کے طور پر شامل کیا جائے گا۔ یہ منزل ابوظہبی سے تین گھنٹے سے کچھ زیادہ کی پرواز پر واقع ہے۔
اتحاد ایئرویز کے عالمی نیٹ ورک سے سفر کرنے والے مسافر ابوظہبی میں صرف ایک کنکشن کے ذریعے سال بھر بحیرہ احمر کے علاقے تک رسائی حاصل کر سکیں گے، جن میں خلیجی ممالک اور برصغیر پاک و ہند سے آنے والے مسافر بھی شامل ہیں۔
ریاض، جدہ، دمام، مدینہ اور القصیم کے بعد بحیرہ احمر سعودی عرب میں اتحاد ایئرویز کی چھٹی منزل ہوگی۔
اتحاد ایئرویز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر انتونوالڈو نیوس نے کہا کہ جزائر، مرجانی چٹانوں اور پُرسکون تفریح کے لیے جن تعطیلات کی خاطر عموماً طویل فاصلے کی پرواز درکار ہوتی ہے، وہ اب ابوظہبی سے مختصر پرواز اور اتحاد کے عالمی نیٹ ورک کے کسی بھی مقام سے صرف ایک کنکشن کے فاصلے پر ہوں گی۔
ابوظہبی اور بحیرہ احمر کے درمیان پروازوں کا آغاز 4 اکتوبر 2026 سے ہفتہ وار ایک پرواز کے ساتھ ہوگا، جبکہ 25 اکتوبر سے ان کی تعداد بڑھا کر ہفتے میں دو پروازیں کر دی جائے گی۔