دبئی ہیومینیٹیرین کی نیپال کے سیلاب متاثرین کے لیے 74 ٹن امدادی کھیپ روانہ

دبئی، 8 ستمبر، 2026 (وام) -- نائب صدر، وزیراعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم کی ہدایات پر دبئی ہیومینیٹیرین نے نیپال کے لیے تقریباً 74 میٹرک ٹن ہنگامی امدادی سامان روانہ کیا ہے، جس کا مقصد گزشتہ ماہ تباہ کن سیلاب سے پیدا ہونے والے انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی امدادی کوششوں کو مزید تقویت دینا ہے۔
اس موقع پر دبئی ہیومینیٹیرین کے چیئرمین محمد ابراہیم الشیبانی نے کہا کہ نیپال میں سیلاب سے متاثرہ آبادیوں کی بحالی کا عمل جاری ہے اور یہ کھیپ دبئی سے کام کرنے والی بین الاقوامی انسانی ہمدردی کی تنظیموں کی مشترکہ امدادی کوششوں میں اہم اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام عالمی امدادی سپلائی چین میں دبئی کے کلیدی کردار کی بھی عکاسی کرتا ہے۔
انہوں نے ایمریٹس اسکائی کارگو کے ساتھ طویل عرصے سے جاری شراکت داری کو سراہتے ہوئے کہا کہ غیر معمولی ہنگامی حالات میں کمپنی نے اس خصوصی پرواز کو چلانے اور امدادی سامان کی ترسیل میں تعاون کیا۔ ان کے مطابق یہ اقدام دبئی ہیومینیٹیرین کے اس کردار کو بھی اجاگر کرتا ہے جس کے تحت وہ امدادی سامان کی پیشگی ذخیرہ اندوزی، آخری مرحلے تک ترسیل اور مختلف اداروں کے درمیان رابطہ کاری کے عالمی مرکز کے طور پر ضرورت مند افراد تک فوری امداد پہنچانے میں سہولت فراہم کرتا ہے۔
تقریباً 74 میٹرک ٹن ہنگامی امدادی سامان پر مشتمل کھیپ 8 ستمبر 2026 کو ایمریٹس اسکائی کارگو کے بوئنگ 777 فریٹر کے ذریعے دبئی ورلڈ سینٹرل سے روانہ ہو کر کٹھمنڈو پہنچی۔
کھیپ میں خیمے اور عارضی رہائش کا سامان، ادویات، حفظان صحت کی کٹس اور موسم سرما کے لیے ضروری سامان شامل تھا۔ یہ امدادی اشیا یونیسف، عالمی خوراک پروگرام کے اقوام متحدہ انسانی ہمدردی رسپانس ڈپو اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کے دبئی میں پہلے سے موجود ذخائر سے فراہم کی گئیں۔
ایمریٹس اسکائی کارگو کے ڈویژنل سینئر نائب صدر بدر عباس نے کہا کہ کمپنی اور دبئی ہیومینیٹیرین کے درمیان طویل عرصے سے شراکت داری قائم ہے، جس کے تحت دنیا بھر میں قدرتی آفات اور انسانی بحرانوں سے متاثرہ آبادیوں کی مدد کے لیے مشترکہ طور پر کام کیا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ دبئی ہیومینیٹیرین کی امدادی امور میں مہارت اور ایمریٹس اسکائی کارگو کے عالمی نیٹ ورک اور لاجسٹک صلاحیتوں کے امتزاج سے ضروری امداد تیزی اور مؤثر انداز میں متاثرہ افراد تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کٹھمنڈو کے لیے خصوصی چارٹر پرواز کے ذریعے اس امدادی مشن میں تعاون پر فخر کا اظہار کیا۔
اس فضائی امدادی آپریشن کے نقل و حمل کے اخراجات گلوبل ہیومینیٹیرین امپیکٹ فنڈ کے ذریعے برداشت کیے گئے، جو پائیدار انسانی ہمدردی کی امدادی حکمت عملیوں کے قیام اور ایسے لاجسٹک و مالیاتی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے دبئی ہیومینیٹیرین کے عزم کی عکاسی کرتا ہے جو ہنگامی امداد کی بروقت ترسیل میں تاخیر کا سبب بن سکتی ہیں۔