نیپال میں اماراتی امدادی کارروائیاں جاری، 4 طیاروں کے ذریعے 186 ٹن امداد پہنچائی گئی

ابوظہبی، 9 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے نیپال میں شدید سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تلاش و بچاؤ اور انسانی ہمدردی کی امدادی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں، جبکہ متاثرین تک فوری امداد پہنچانے کے لیے اب تک 4 امدادی طیاروں کے ذریعے مجموعی طور پر 186 ٹن سامان بھیجا جا چکا ہے۔ یہ تمام کارروائیاں متعلقہ نیپالی حکام کے ساتھ رابطہ و تعاون سے انجام دی جا رہی ہیں۔
متحدہ عرب امارات کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ضلع راسووا میں اپنی فیلڈ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، جہاں تلاش اور سروے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ اس میں فضائی تصاویر، سروے اور تھری ڈی نقشہ سازی کے لیے ڈرونز کا استعمال بھی شامل ہے، جس سے لاپتا افراد کی تلاش اور متاثرہ علاقوں تک رسائی کی کوششوں کو تیز اور مؤثر بنانے میں مدد مل رہی ہے۔
انسانی ہمدردی کی امدادی کوششوں کے تحت متحدہ عرب امارات اب تک نیپال کے لیے 4 امدادی طیارے روانہ کر چکا ہے، جن کے ذریعے مجموعی طور پر 186 ٹن امدادی سامان پہنچایا گیا۔ اس سامان میں خیمے، خوراک، عارضی رہائش کا سامان، ضروری اشیا، بجلی کے جنریٹرز اور لاجسٹک آلات شامل ہیں۔
امداد کی ترسیل میں تیزی لانے کے لیے ضروری سامان نیپال کی مقامی منڈی سے بھی خریدا گیا، تاکہ متاثرہ افراد تک ضروری اشیا کم سے کم وقت میں پہنچائی جا سکیں۔
متحدہ عرب امارات نے دبئی پولیس کی ایک خصوصی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھی نیپال تعینات کی ہے، جو جدید آلات، سازوسامان اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ ٹیم نیپالی حکام کو تلاش و بچاؤ کی کارروائیوں، لاپتا افراد کا پتہ لگانے اور متاثرہ مقامات و علاقوں کا جائزہ لینے میں معاونت فراہم کر رہی ہے۔
اس موقع پر اماراتی امدادی کارروائیوں کے ڈائریکٹر حمود العفاری نے کہا کہ اماراتی ٹیمیں متعلقہ نیپالی حکام کے ساتھ رابطے میں اپنی ذمہ داریاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور مشکل فیلڈ حالات کے باوجود تلاش و بچاؤ اور انسانی ہمدردی کی امدادی کوششوں میں معاونت کے لیے تمام دستیاب وسائل اور تکنیکی صلاحیتیں بروئے کار لا رہی ہیں۔