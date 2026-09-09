عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں کمی، فی اونس 4,349.44 ڈالر پر آگیا

عالمی دارالحکومت، 9 ستمبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں بدھ کو سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی، جہاں اسپاٹ گولڈ 0.1 فیصد کم ہوکر 4,349.44 ڈالر فی اونس پر آگیا۔ یہ قیمت گرین وچ وقت کے مطابق 00:40 بجے ریکارڈ کی گئی۔
دسمبر میں ترسیل کے لیے امریکی سونے کے مستقبل کے سودے ایک فیصد کمی کے ساتھ 4,393.30 ڈالر فی اونس پر آگئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 0.1 فیصد کمی کے ساتھ 65.84 ڈالر فی اونس رہی، جبکہ پلاٹینم 0.6 فیصد اضافے کے ساتھ 1,824.53 ڈالر فی اونس ہوگیا۔ پیلیڈیم 0.2 فیصد کم ہوکر 1,345.83 ڈالر فی اونس پر آگیا۔