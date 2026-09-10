متحدہ عرب امارات کے صدر اور جرمن صدر کا سرکاری دورے کے دوران دیرینہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال

برلن، 10 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور وفاقی جمہوریہ جرمنی کے صدر فرینک والٹر سٹین میئر نے دونوں ممالک کے دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مشترکہ مفادات و اسٹریٹجک شراکت داری کو آگے بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
یہ گفتگو امارات کے صدر کے جرمنی کے سرکاری دورے کے دوران برلن کے ولا بورزگ میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ہوئی۔
علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے دونوں صدور نے مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے فروغ کی کوششوں پر بھی بات چیت کی، جس کا مقصد خطے میں سلامتی اور استحکام کو مزید مضبوط بنانا ہے۔
دوطرفہ تعلقات کی تاریخی بنیادوں کو اجاگر کرتے ہوئے عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور جرمنی کے درمیان تعاون اور دوستی کے دیرینہ روابط امارات کے قیام سے بھی پہلے کے ہیں۔ گزشتہ 50 سال سے زائد عرصے کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات کئی اہم مراحل سے گزرتے ہوئے مسلسل ترقی کرتے رہے اور بالآخر اسٹریٹجک شراکت داری کی سطح تک پہنچے ہیں۔
اس موقع پر امارات کے صدر نے کہا کہ یہ پیش رفت دونوں ممالک کے اس مشترکہ عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ تعاون کو مزید وسعت دی جائے، باہمی مفادات کو آگے بڑھایا جائے اور دونوں ممالک اور ان کے عوام کی خوشحالی میں کردار ادا کیا جائے۔
امارات-جرمنی تعلقات کے فروغ میں جرمن صدر کے کردار کو سراہتے ہوئے عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے متحدہ عرب امارات میں مقیم جرمن برادری کے کردار کو بھی اجاگر کیا، جو دونوں ممالک کے عوام کے درمیان روابط مضبوط بنانے میں معاون ہے۔ انہوں نے دوطرفہ اقتصادی تعلقات کے فروغ میں جرمن کمپنیوں کی اہم شراکت کو بھی سراہا۔
ملاقات میں صدر کے ہمراہ اماراتی وفد کے ارکان نے شرکت کی، جن میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان اور متعدد وزرا و اعلیٰ حکام شامل تھے، جبکہ جرمنی کی جانب سے بھی متعدد وزرا اور حکام نے ملاقات میں شرکت کی۔