متحدہ عرب امارات کے صدر کی نمائندگی کرتے ہوئے ابوظہبی کے ولی عہد 18ویں برکس سربراہی اجلاس میں اماراتی وفد کی قیادت کریں گے

ابوظہبی، 10 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی نمائندگی کرتے ہوئے ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان 12 اور 13 ستمبر 2026 کو بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں ہونے والے 18ویں برکس سربراہی اجلاس میں متحدہ عرب امارات کے وفد کی قیادت کریں گے۔
’’لچک، جدت، تعاون اور پائیداری کے لیے تعمیر‘‘ کے موضوع کے تحت ہونے والے اجلاس میں برکس رکن ممالک کے درمیان مالیاتی تعاون اور توانائی کی منتقلی پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔
اجلاس میں ابھرتی اور تیزی سے ترقی کرتی معیشتوں کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانے، زیادہ مربوط اقتصادی نظام کے فروغ اور ترقی و مشترکہ خوشحالی کے نئے مواقع پیدا کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔