صدر شیخ محمد بن زاید کی برلن کے میئر سے ملاقات،

برلن، 10 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے وفاقی جمہوریہ جرمنی کے سرکاری دورے کے دوران برلن کے گورننگ میئر کائی ویگنر سے ملاقات کی۔
برلن کے روٹس راتھاؤس میں ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے متحدہ عرب امارات اور جرمنی کے دیرینہ دوستانہ تعلقات کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں، خصوصاً ماحولیاتی پائیداری، بنیادی ڈھانچے، اسمارٹ سٹی ڈویلپمنٹ، گرین گروتھ، معیارِ زندگی اور پائیدار ترقی میں تعاون کو وسعت دینے کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔
ملاقات میں متحدہ عرب امارات کے شہروں اور برلن کے درمیان تعاون اور تجربات کے تبادلے کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر بھی بات چیت ہوئی، جس کا مقصد دونوں ممالک کی ترقیاتی ترجیحات کی حمایت اور پائیدار و خوشحال شہروں کی تعمیر کے لیے مشترکہ کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔
ملاقات کے بعد عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے برلن کی ’’گولڈن بک‘‘ میں اپنے تاثرات درج کیے۔ یہ شہر کا سرکاری رجسٹر ہے جس میں روایتی طور پر دورہ کرنے والے سربراہانِ مملکت اور دیگر ممتاز مہمان دستخط کرتے ہیں۔
ملاقات میں سپریم کونسل برائے قومی سلامتی کے سیکریٹری جنرل علی بن حماد الشامسی، متحدہ عرب امارات کے صدر کے دفتر برائے اسٹریٹجک امور کے چیئرمین ڈاکٹر احمد مبارک المزروعی، وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی ڈاکٹر سلطان بن احمد الجابر اور وزیر خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی بھی شریک تھے۔