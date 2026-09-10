امارات کے صدر اور جرمن چانسلر کا سرکاری دورے کے دوران اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال

برلن، 10 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور وفاقی جمہوریہ جرمنی کے چانسلر عزت مآب فریڈرک مرز نے دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اہم اقتصادی، تکنیکی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون کے فروغ کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
برلن میں وفاقی چانسلری میں ہونے والی یہ ملاقات صدر مملکت کے جرمنی کے سرکاری دورے کا حصہ تھی۔
دوطرفہ تعلقات کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے کہا کہ متحدہ عرب امارات جرمنی کے ساتھ اپنے تعلقات کو 50 سال سے زائد عرصے کے تعاون، اعتماد اور مشترکہ مفادات پر قائم طویل مدتی اسٹریٹجک شراکت داری کے طور پر دیکھتا ہے۔
امارات کے صدر نے اس اعتماد کا اظہار بھی کیا کہ دورے کے دوران اعلان کردہ اسٹریٹجک مکالمے کا آغاز امارات-جرمنی کی وسیع شراکت داری کے لیے ایک نیا فریم ورک فراہم کرے گا۔
رواں سال کے آخر میں متحدہ عرب امارات کی میزبانی میں ہونے والی اقوام متحدہ کی 2026 واٹر کانفرنس کا ذکر کرتے ہوئے عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے کہا کہ جرمنی اس کانفرنس میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے عالمی سطح پر پانی کے پائیدار انتظام کے فروغ میں جرمنی کے کردار کو بھی سراہا۔
دونوں رہنماؤں نے حالیہ برسوں میں دوطرفہ تعلقات میں حاصل ہونے والی پیش رفت کو مزید آگے بڑھانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مسلسل فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔
علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کے دوران دونوں فریقوں نے بالخصوص مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا اور خطے میں ترقی و خوشحالی کی بنیاد کے طور پر امن اور استحکام کو آگے بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔
عزت مآب شیخ محمد بن زاید اور چانسلر فریڈرک مرز نے اس بات کا اعادہ کیا کہ امارات اور جرمنی کے درمیان تعاون آنے والی نسلوں کے لیے زیادہ محفوظ، مستحکم اور خوشحال مستقبل کے فروغ کے مشترکہ عزم پر مبنی ہے۔
ملاقات میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان، وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی ڈاکٹر سلطان بن احمد الجابر اور متعدد دیگر حکام نے شرکت کی۔