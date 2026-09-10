شیخ عبداللہ بن زاید اور جرمن وزیر خارجہ کا اسٹریٹجک شراکت داری اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال

برلن، 10 ستمبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے آج برلن میں وفاقی جمہوریہ جرمنی کے وزیر خارجہ یوہان ویڈےفول سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات میں امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کے دوست ملک وفاقی جمہوریہ جرمنی کے سرکاری دورے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا اور اسے دوطرفہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کی جانب اہم قدم قرار دیا گیا۔
دوطرفہ تعاون کے امکانات کا جائزہ لیتے ہوئے دونوں فریقوں نے خصوصاً اقتصادی اور ترقیاتی شعبوں میں شراکت داری کا دائرہ وسیع کرنے پر بات چیت کی، تاکہ مشترکہ مفادات کو فروغ دیا جائے اور دونوں ممالک کے عوام کے لیے پائیدار ترقی اور اقتصادی خوشحالی کی کوششوں کو تقویت ملے سکے۔
امارات-جرمنی تعلقات کی مضبوط بنیادوں کا ذکر کرتے ہوئے عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات مستحکم اور لچکدار ہیں اور مختلف شعبوں میں مسلسل ترقی کر رہے ہیں۔
انہوں نے اب تک حاصل ہونے والی کامیابیوں کو آگے بڑھانے اور ایسی مؤثر و تعمیری اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کو اجاگر کیا جو جامع ترقی اور پائیدار اقتصادی خوشحالی کے اہداف کے حصول میں معاون ثابت ہوں۔
علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی دونوں وزرا نے تبادلہ خیال کیا اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر آرا کا تبادلہ کیا۔
ملاقات کے دوران پائیدار امن و استحکام کی بنیادیں مضبوط کرنے، بحرانوں کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے اور عالمی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو مزید مؤثر بنانے کے طریقوں پر بھی غور کیا گیا۔
اس ملاقات میں متحدہ عرب امارات کی وزیر مملکت لانا زکی نسیبہ بھی موجود تھیں۔