متحدہ عرب امارات کے صدر اور جرمن چانسلر کی موجودگی میں اسٹریٹجک مکالمے کا آغاز، امارات-جرمنی سرمایہ کاری کونسل کے قیام کے ارادے کے مشترکہ اعلامیے اور دیگر معاہدوں کا اعلان

برلن، 10 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور وفاقی جمہوریہ جرمنی کے چانسلر عزت مآب فریڈرک مرز کی موجودگی میں آج دونوں ممالک کے درمیان مختلف ترجیحی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے متعدد معاہدوں، مفاہمتی یادداشتوں اور ارادے کے مشترکہ اعلامیوں کی دستاویزات کا اعلان کیا گیا ہے۔
یہ اعلان امارات کے صدر کے جرمنی کے سرکاری دورے کے موقع پر کیا گیا۔
ان معاہدوں کا مقصد متحدہ عرب امارات اور جرمنی کے درمیان خصوصاً اقتصادی ترقی، جدید ٹیکنالوجی اور توانائی کے شعبوں میں طویل مدتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانا اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے فریم ورک کے تحت تعاون کو وسعت دینا ہے۔
اعلان کردہ معاہدوں، مفاہمتی یادداشتوں اور ارادے کے مشترکہ اعلامیوں کی دستاویزات میں شامل ہیں:
۱۔ متحدہ عرب امارات-جرمنی سرمایہ کاری کونسل کے قیام سے متعلق ارادے کا مشترکہ اعلامیہ
۲۔ اسٹریٹجک مکالمے کے آغاز سے متعلق اعلان
۳۔ فضائی نقل و حمل کے انتظامات اور اماراتی قومی فضائی کمپنیوں کو برلن ایئرپورٹ تک رسائی کے حقوق سے متعلق مفاہمتی یادداشت
۴۔ مسافروں کے سفری طریقہ کار کو آسان بنانے کے لیے بین الاقوامی اقدام کی تیاری سے متعلق تعاون کا انتظام
۵۔ دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کے فریم ورک کے قیام سے متعلق اظہارِ ارادہ کی دستاویز
٦۔ توانائی کے شعبے میں تعاون کو مسلسل وسعت دینے سے متعلق ارادے کا مشترکہ اعلامیہ
۷۔ جرمنی میں ڈیٹا سینٹرز میں سرمایہ کاری سے متعلق ارادے کا مشترکہ اعلامیہ
۸۔ ہر قسم کے جرائم کے خلاف کارروائی میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت
۹۔ فوجداری امور میں باہمی قانونی معاونت سے متعلق معاہدہ
۱۰۔ ماحولیات کے شعبے میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت
۱۱۔ ڈیٹا ہوسٹنگ اور معلوماتی نظام کے شعبے میں تعاون کے قیام سے متعلق اظہارِ ارادہ کی مسودہ دستاویز
۱۲۔ ثقافت کے شعبے میں تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت
متحدہ عرب امارات کی جانب سے ان معاہدوں، مفاہمتی یادداشتوں اور دیگر دستاویزات کا تبادلہ وفاقی اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز اور پورٹ سکیورٹی کے چیئرمین علی بن حماد الشامسی، وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی اور وفاقی جمہوریہ جرمنی کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر سلطان بن احمد الجابر، وزیر مملکت برائے دفاعی امور محمد بن مبارک المزروعی، وزیر مملکت لانا زکی نسیبہ اور وزیر مملکت نورہ الکعبی نے کیا، جبکہ وفاقی جمہوریہ جرمنی کی جانب سے متعلقہ وزرا اور حکام نے دستاویزات کا تبادلہ کیا۔