امارات کا جرمنی میں 40 ارب یورو کی سرمایہ کاری کا اعلان

برلن، 10 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے جرمنی میں صنعت، جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور توانائی سمیت دونوں ممالک کے لیے اسٹریٹجک اور ترقیاتی اہمیت کے حامل شعبوں میں 40 ارب یورو کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔
یہ اعلان امارات-جرمنی تعلقات میں بڑھتی ہوئی پیش رفت کے تسلسل میں کیا گیا اور متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کے جرمنی کے سرکاری دورے کے موقع پر سامنے آیا ہے۔
اعلان کردہ مجموعی سرمایہ کاری میں سے 10 ارب یورو جرمنی کی ریاست باویریا میں لگائے جائیں گے۔ یہ سرمایہ کاری طویل مدتی اقتصادی و سرمایہ کاری شراکت داریوں کو فروغ دینے کے متحدہ عرب امارات کے نقطہ نظر اور جرمنی کی صنعتی، تکنیکی اور جدت پر مبنی صلاحیتوں پر اس کے اعتماد کی عکاسی کرتی ہے۔
اس اقدام سے امارات-جرمنی اقتصادی شراکت داری کو نمایاں وسعت ملے گی، جس میں جرمنی کی جدید صنعتی، تکنیکی اور تحقیقی صلاحیتوں کو متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری مہارت اور بڑے منصوبوں کی معاونت و ترقی کی صلاحیت کے ساتھ جوڑا جائے گا۔
نئی سرمایہ کاری سے دونوں ممالک کی کمپنیوں اور اداروں کے لیے طویل مدتی شراکت داریاں قائم کرنے اور ان شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقع پیدا ہوں گے جو آنے والی دہائیوں میں اقتصادی ترقی اور مسابقت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
جرمنی کے ساتھ بڑھتا ہوا تعاون متحدہ عرب امارات کو یورپ کی بڑی صنعتی اور تکنیکی معیشتوں میں سے ایک میں اپنی سرمایہ کاری موجودگی کو وسعت دینے کا موقع بھی فراہم کرے گا۔ اس کے ساتھ امارات کو علم اور جدت پر مبنی اپنی معیشت کی ترقی میں معاون جرمن مہارت سے فائدہ اٹھانے اور دونوں ممالک کے درمیان علم، مہارتوں اور تجربات کے تبادلے کو بڑھانے میں مدد ملے گی۔
مالی حجم سے آگے یہ سرمایہ کاری ایک طویل مدتی اسٹریٹجک شراکت داری کی بنیاد مضبوط کرتی ہے، جس میں متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری مہارت کو جرمنی کی صنعتی، تکنیکی اور اختراعی صلاحیتوں کے ساتھ یکجا کرتے ہوئے مستقبل کی صنعتوں کے فروغ اور پائیدار اقتصادی ترقی میں دونوں ممالک کے مشترکہ کردار کو مزید مضبوط کیا جائے گا۔