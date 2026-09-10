عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ: متحدہ عرب امارات

ابوظہبی، 10 ستمبر، 2026 (وام) -- عوامی جمہوریہ الجزائر کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کے فیصلے کے تناظر میں امارات نے تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو اہمیت دینے اور مشترکہ مفادات، باہمی افہام و تفہیم، تعاون اور خوشحالی کے فروغ کے لیے انہیں مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
متحدہ عرب امارات نے امید ظاہر کی کہ یہ فیصلہ عارضی ثابت ہوگا اور دونوں برادر عوام کے درمیان قائم دیرینہ برادرانہ روابط برقرار رہیں گے۔
وزارت خارجہ نے الجزائر کی برادر عوام کے لیے متحدہ عرب امارات کی قدر و احترام کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک کے عوام کو جوڑنے والے مضبوط تعلقات پر فخر کا اظہار کیا، خصوصاً امارات میں مقیم الجزائری برادری اور ملک کا دورہ کرنے والے الجزائری شہریوں کے ذریعے قائم روابط کو اجاگر کیا۔
وزارت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات دونوں کے درمیان موجود ان تعلقات اور مشترکہ مفادات کے تحفظ اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم رہے گا۔