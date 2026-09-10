صدر شیخ محمد بن زاید کے اعزاز میں جرمن صدر کی ضیافت، دوطرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور

برلن، 10 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جرمنی کے سرکاری دورے کے موقع پر وفاقی جمہوریہ جرمنی کے صدر فرینک والٹر سٹین میئر کی جانب سے ان کے اعزاز میں دی گئی ضیافت میں شرکت کی۔
ضیافت کے دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان دوستانہ ماحول میں گفتگو ہوئی۔ امارات کے صدر نے پرتپاک استقبال اور اماراتی وفد کی میزبانی پر صدر سٹین میئر کا شکریہ ادا کیا اور امارات و جرمنی کے قریبی تعلقات، مضبوط شراکت داری اور مستقبل کے مشترکہ اہداف کے حوالے سے جرمن صدر کے خیالات کو سراہا۔
امارات-جرمنی شراکت داری کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے کہا کہ دونوں ممالک کے دیرینہ تعلقات دوستی اور تعاون کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کی ترقی میں جرمن برادری اور ماہر پیشہ ور افراد کے کردار کو سراہتے ہوئے انہیں ملک کی کامیابی کی کہانی کا حصہ قرار دیا۔
عزت مآب نے کہا کہ جرمن ماہرین نے وفاق کے قیام سے قبل بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں مزید جرمن شہری متحدہ عرب امارات میں کام اور قیام کا انتخاب کریں گے۔ انہوں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ امارات 200 سے زائد قومیتوں کے لوگوں کو ایک مستحکم اور خوشحال ماحول فراہم کرتا ہے۔
دورے کے مقاصد کا ذکر کرتے ہوئے عزت مآب شیخ محمد بن زاید نے امید ظاہر کی کہ ان کا یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو آگے بڑھانے اور تعلقات کو مزید گہرا کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔
جرمن صدر فرینک والٹر سٹین میئر نے امارات کے صدر کے دورے کا خیرمقدم کرتے ہوئے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید قریب لانے میں ان کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں تعاون کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے ان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جرمنی کی خواہش کا اعادہ کیا۔
ضیافت میں وفاقی جمہوریہ جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز سمیت دونوں جانب سے متعدد اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اماراتی وفد میں نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان اور امارات کے صدر کے ہمراہ وفد کے دیگر ارکان شامل تھے، جبکہ متعدد جرمن حکام بھی موجود تھے۔