عالمی منڈی میں سونا ایک ہفتے کی کم ترین سطح کے قریب مستحکم

لندن، 11 ستمبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں جمعہ کو سونے کی قیمتیں ایک ہفتے کی کم ترین سطح کے قریب مستحکم رہیں۔
اسپاٹ گولڈ گرین وچ وقت کے مطابق 00:20 بجے تقریباً 4,318.88 ڈالر فی اونس پر کاروبار کر رہا تھا، جبکہ اس سے قبل قیمت 2 ستمبر کے بعد اپنی کم ترین سطح تک گر گئی تھی۔
جمعرات کو سونے کی قیمتوں میں تقریباً 2 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ دسمبر میں ترسیل کے لیے امریکی سونے کے مستقبل کے سودے 1.1 فیصد کم ہو کر 4,359.50 ڈالر فی اونس پر آگئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 0.1 فیصد کمی کے ساتھ 63.48 ڈالر فی اونس پر رہی، پلاٹینم 1,777.42 ڈالر فی اونس پر مستحکم رہا، جبکہ پیلیڈیم 0.2 فیصد کم ہو کر 1,279.25 ڈالر فی اونس پر آگیا۔