ابوظہبی کے ولی عہد کی نئی دہلی میں برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر ایرانی صدر سے ملاقات

نئی دہلی، 12 ستمبر، 2026 (وام)-- ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں 18ویں برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔
بات چیت میں خطے میں کشیدگی کم کرنے، حالات کو مزید بگڑنے سے روکنے اور علاقائی استحکام کو مضبوط بنانے کی کوششوں کی حمایت کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ دونوں فریقوں نے خطے کی عوام کے لیے امن اور ترقی کے مواقع کو آگے بڑھانے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا ہے۔