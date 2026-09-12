متحدہ عرب امارات کی سعودی آئل پائپ لائن پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت

ابوظبی، 12 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے سعودی عرب کے شہروں ریاض اور مدینہ میں مشرق-مغرب آئل پائپ لائن کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ عراق کی سرزمین سے داغے گئے متعدد ڈرونز کے ذریعے کیے گئے ان حملوں کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ جارحانہ حملے سعودی عرب کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی اور اس کی سلامتی و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔
وزارت نے سعودی عرب کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے مملکت کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کی ہے۔