ابوظہبی کے ولی عہد اور روسی صدر کا امارات-روس اسٹریٹجک تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال

نئی دہلی، 12 ستمبر، 2026 (وام) -- ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں 18ویں برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر روسی فیڈریشن کے صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات کی، جس میں متحدہ عرب امارات اور روس کے مضبوط اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات کے آغاز میں عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید نے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی جانب سے صدر ولادیمیر پیوٹن کے لیے نیک خواہشات اور سلام پہنچایا، جبکہ روس اور اس کی عوام کی مسلسل ترقی و خوشحالی کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
روسی صدر نے بھی صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کے لیے اپنی نیک خواہشات پہنچائیں اور متحدہ عرب امارات اور اس کی عوام کے لیے مسلسل کامیابی اور خوشحالی کی تمنا ظاہر کی۔
دوطرفہ تعلقات پر گفتگو کے دوران دونوں فریقوں نے امارات-روس تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا، تاکہ مشترکہ مفادات کو آگے بڑھایا جا سکے اور دونوں ممالک اور ان کی عوام کی خواہشات کو پورا کیا جا سکے۔
ملاقات میں متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقوں نے برکس سربراہی اجلاس کے نتائج پر مسلسل رابطہ اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ اجلاس کی سفارشات کو عملی اقدامات اور منصوبوں میں تبدیل کر کے سب کے لیے فائدہ مند نتائج حاصل کیے جا سکیں۔