متحدہ عرب امارات کے صدر نے ابوظہبی آمد پر اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا خیرمقدم کیا

ابوظہبی، 13 ستمبر، 2026 (وام) -- ہاشمی مملکت اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم بن الحسین آج متحدہ عرب امارات کے برادرانہ دورے پر ابوظبی پہنچ گئے۔
متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے ابوظہبی پہنچنے پر شاہ عبداللہ دوم بن الحسین کا استقبال کیا۔
اردن کے فرمانروا کے استقبال کے لیے ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان اور متعدد اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔
دورے کے دوران شاہ عبداللہ دوم کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی ہے، جس میں اردن کے ولی عہد شہزادہ الحسین بن عبداللہ دوم، وزیراعظم جعفر حسن اور متعدد اعلیٰ حکام شامل ہیں۔