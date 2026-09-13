عجمان ریئل اسٹیٹ سرمایہ کاری نمائش کا چوتھا ایڈیشن کل شروع ہوگا

عجمان، 13 ستمبر، 2026 (وام) -- سپریم کونسل کے رکن اور عجمان کے حکمران عزت مآب شیخ حمید بن راشد النعیمی کی سرپرستی میں عجمان ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ نمائش کا چوتھا ایڈیشن کل امارات ہاسپیٹیلٹی ہال میں شروع ہوگا اور 16 ستمبر تک جاری رہے گا۔
نمائش میں نمایاں ریئل اسٹیٹ ڈویلپرز، اعلیٰ حکام، پالیسی ساز، ماہرین اور شعبے سے وابستہ پیشہ ور افراد شرکت کریں گے۔
عجمان محکمہ اراضی و ریئل اسٹیٹ ریگولیشن کے ڈائریکٹر جنرل عمر بن عمیر المہیری نے کہا کہ نمائش کا مسلسل چوتھا ایڈیشن عجمان میں سرمایہ کاری کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور خطے کے سرمایہ کاروں و ریئل اسٹیٹ شعبے سے وابستہ افراد کے لیے دستیاب امید افزا منصوبوں اور متنوع مواقع کو سامنے لانے کے محکمے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
عجمان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مضبوط مسابقت، سرمایہ کار دوست اور لچکدار ضوابط، جدید بنیادی ڈھانچہ اور مربوط سرکاری خدمات امارت کو سرمایہ کاری کے لیے پرکشش مقام بناتی ہیں۔
یہ عوامل کاروباری سرگرمیوں کو آسان بنانے کے ساتھ عجمان کے ریئل اسٹیٹ شعبے کی مسلسل ترقی میں بھی معاون ہیں۔
نمائش کے گزشتہ ایڈیشن میں 4,082 افراد نے شرکت کی تھی، جبکہ مجموعی طور پر 44 کروڑ 20 لاکھ درہم سے زائد مالیت کے 891 لین دین ہوئے تھے۔
عمر المہیری کے مطابق یہ اعداد و شمار نمائش کی کامیابی کے ساتھ عجمان کے ریئل اسٹیٹ مواقع پر سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔