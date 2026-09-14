عبداللہ بن زاید اور ان کے عراقی ہم منصب کے درمیان ٹیلی فون پر برادرانہ تعلقات پر بات چیت

ابوظہبی، 14 ستمبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے جمہوریہ عراق کے نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ ڈاکٹر فواد محمد حسین سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
دوطرفہ تعاون کے فروغ پر گفتگو کرتے ہوئے دونوں فریقوں نے تمام شعبوں میں مشترکہ تعاون کو آگے بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا، تاکہ باہمی مفادات کو فروغ دیا جا سکے اور دونوں ممالک کے عوام کی خوشحالی اور فلاح میں معاونت کی جا سکے۔
بات چیت میں باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی امور بھی زیرِ غور آئے، جن پر دونوں وزرا نے آرا کا تبادلہ کیا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے امارات اور عراق کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے عراق کی سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے والی تمام کوششوں کے لیے متحدہ عرب امارات کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے عراقی عوام کی ترقی اور خوشحالی کی امنگوں کی تکمیل کے لیے امارات کی حمایت بھی اجاگر کی۔