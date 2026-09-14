عبداللہ بن زاید اور مصری وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پر علاقائی صورتحال پر بات چیت

ابوظہبی، 14 ستمبر، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے عرب جمہوریہ مصر کے وزیر خارجہ، بین الاقوامی تعاون و امورِ تارکین وطن ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی، جس میں خطے کی تازہ پیش رفت اور دیرپا سلامتی و استحکام کو مضبوط بنانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران دونوں فریقوں نے متحدہ عرب امارات اور مصر کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات کا بھی جائزہ لیا اور مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بات چیت کی۔
باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیرِ غور آئے، جن پر دونوں وزرا نے آرا کا تبادلہ کیا ہے۔