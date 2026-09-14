تیل کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کے خدشات، عالمی منڈی میں سونا 0.5 فیصد سستا

عالمی دارالحکومت، 14 ستمبر، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں پیر کو سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ تیل کی قیمتوں میں تیزی سے مہنگائی کے خدشات بڑھے ہیں، جس کے باعث توقعات مضبوط ہوئی ہیں کہ امریکی فیڈرل ریزرو رواں ہفتے ہونے والے پالیسی اجلاس میں شرح سود بڑھا سکتا ہے۔
گرین وچ وقت کے مطابق 05:28 بجے اسپاٹ گولڈ 0.5 فیصد کمی کے ساتھ 4,327.09 ڈالر فی اونس پر آگیا۔ گزشتہ جمعہ کو سونے نے مسلسل تیسرے ہفتے بھی مجموعی کمی ریکارڈ کی تھی۔
امریکی سونے کے مستقبل کے سودے 0.9 فیصد کمی کے ساتھ 4,367.50 ڈالر فی اونس ہوگئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی ایک فیصد کم ہوکر 63.80 ڈالر فی اونس پر آگئی، پلاٹینم 0.2 فیصد کمی کے ساتھ 1,792.59 ڈالر جبکہ پیلیڈیم 0.4 فیصد گھٹ کر 1,293.86 ڈالر فی اونس پر آگیا۔