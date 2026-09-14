صدر شیخ محمد بن زاید کا بریگیڈیئر ڈاکٹر علی الغفلی کو دفتر وزیر داخلہ کا سیکریٹری جنرل مقرر کرنے کا فرمان جاری

ابوظہبی، 14 ستمبر، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے وفاقی فرمان جاری کرتے ہوئے بریگیڈیئر ڈاکٹر علی عبداللہ بن دان الغفلی کو دفتر عزت مآب وزیر داخلہ کا سیکریٹری جنرل مقرر کیا ہے۔ انہیں وزارت کے انڈر سیکریٹری کے مساوی عہدہ دیا گیا ہے۔
ڈاکٹر الغفلی وزارت داخلہ میں کئی اہم قائدانہ عہدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں اور 2022 سے دفتر وزیر داخلہ کے ڈائریکٹر جنرل کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔
اس سے قبل وہ جنرل سیکریٹریٹ دفتر وزیر داخلہ میں وزارت کے امور کے نائب ڈائریکٹر جنرل اور محکمہ کارپوریٹ ایکسیلنس کے ڈائریکٹر کے عہدوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔
پولیس کے شعبے میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں ڈاکٹر الغفلی کو متعدد اعزازات اور تمغوں سے نوازا جا چکا ہے، جبکہ انہوں نے ابوظہبی پولیس کالج سے ’’سورڈ آف آنر‘‘ بھی حاصل کیا۔
تعلیمی اعتبار سے ڈاکٹر الغفلی نے برطانیہ کی یونیورسٹی آف مانچسٹر سے پالیسی ڈویلپمنٹ اینڈ مینجمنٹ میں پی ایچ ڈی اور ابوظہبی پولیس کالج سے پولیس سائنسز میں بیچلر ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔